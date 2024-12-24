ABD'nin 42'nci Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, eski başkanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade eden Urena, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.
Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bill Clinton Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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