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Özgür Özel\'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur

ABD'nin 42'nci Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, eski başkanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

GÖZLEM İÇİN HASTANEDE KALIYOR

78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade eden Urena, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.