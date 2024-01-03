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Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi - Son Dakika
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Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi
03.01.2024 - 23:33,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın 3. katı alev alev yandı. Sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak'taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.

Öte yandan panikle sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi - Son Dakika
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