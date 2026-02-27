Bingöl\'de 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Şubat 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan 10 şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL