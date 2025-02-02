Bingöl'de 158 Araç ve Sürücüye Ceza

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurallara uymayan 158 araç veya sürücüye ceza kesildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü şehir içi ve bölge trafik ekiplerince toplamda 405 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, radar, hız sınırı aşma, cep telefonu ile görüşmek, emniyet kemeri başta olmak üzere birçok kural ihlali yapan 158 araç veya sürücüye trafik idari yaptırım cezası uygulandı. - BİNGÖL