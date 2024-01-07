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Bingöl'de 2023 Yılında 482 Operasyonda 525 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de 2023 Yılında 482 Operasyonda 525 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de 2023 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 482 operasyonda, 525 kişi gözaltına alınırken, 45 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında sigara, makaron, eski eser, kaçak telefon, kazı malzemesi, elektronik ürün, puro, sikke, silah, tütün ve sigara dolum makinası bulunuyor.

Bingöl\'de 2023 Yılında 482 Operasyonda 525 Kişi Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 12:32,
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Bingöl'de 2023 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 482 operasyonda, 525 kişi gözaltına alınırken, 45 kişi tutuklandı.

Bingöl'de 2022 ve 2023 asayiş faaliyetlerinin verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında 2023 yılında 482 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 2 bin 241 paket sigara, 705 bin 904 makaron (dolu ve boş), 66 Adet eski eser, 44 Adet kaçak telefon, 23 kaçak kazı malzemesi, 4.738 emtia (elektronik ürün), 112 adet puro, 522 adet sikke, 14 adet silah, 760 kilo tütün ve 5 sigara dolum makinasının ele geçirildiği belirtildi.

Gerçekleşen bu operasyonlarda ise 525 kişinin gözaltına alındığı, 45 kişinin tutuklandığı bildirildi.

2022 yılında gerçekleşen operasyonlar

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında 2022 yılında 358 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 6 bin 443 paket sigara, 607 bin 386 adet makaron (dolu ve boş), 78 adet eski eser, 62 adet kaçak telefon, 17 adet kaçak kazı malzemesi, 15.761 emtia (elektronik ürün), 192 adet puro, 27 adet sikke, 5 adet silah ve 49 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Tutuklama, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 2023 Yılında 482 Operasyonda 525 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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