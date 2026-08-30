Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bingöl Valiliği bahçesinde saat 11.00'da gerçekleştirilen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Binbaşı Mustafa Girgin Atatürk antına çelenk bıraktı. Törene il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programın diğer etkinliklerle devam edeceği bildirildi.