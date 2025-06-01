Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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