Bingöl\'de 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetler neticesinde; 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL