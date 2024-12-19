Bingöl'de 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl\'de 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de aranan dört şahıstan biri tutuklandı, silah ve mermiler ele geçirildi.

19.12.2024 16:54
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Bingöl'de aranan 4 şüpheli yakalanırken birisi tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 45 adet fişek ele geçirilirken bir kaçtan suçtan arama kaydı bulunan toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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