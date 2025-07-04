Bingöl\'de 5 Bin 947 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 bin 947 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 3 farklı noktada toplam; 5 bin 947 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL