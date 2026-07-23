Bingöl\'de 600 Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 600 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 600 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli,sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL
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