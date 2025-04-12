Bingöl\'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta taşıyan ambulans, kar nedeni ile kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde hasta çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün kar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL