Bingöl'de Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bingöl\'de Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor
14.07.2026 16:42
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Genç'te çıkan anız yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, Genç ilçesine bağlı Garip ile Tekören köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Bingöl, Çevre, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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