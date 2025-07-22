Bingöl\'de Bebek Cesedi Cinayeti Aydınlatıldı

Bingöl karayolu kenarında 20 yıl önce çanta içinde beze sarılı halde bulunan faili meçhul bebek cesedini aydınlatan ekibe, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta tarafından başarı belgesi verildi.

Bingöl'de 2005 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda çanta içinde beze sarılı halde bulunan faili meçhul ceset dosyası, Bingöl İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt öncülüğünde 2024 yılında tekrardan açıldı. Titizlikle çalışan ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı.

Faili meçhul olan cinayeti aydınlatan jandarma ekiplerine, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta tarafından başarı belgesi verildi. Vali Usta tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlılığı sayesinde artık hiçbir suç zamanla örtbas edilemiyor. Adalet yerini bulsun diye gece gündüz çalışan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL