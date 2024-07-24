Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Bingöl'de madde bağımlısı bir kişinin sokakta rastgele bıçakla saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden biri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Saldırıda hayatını kaybeden Erdal Çaparlar'ın naaşı, Said Nursi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

24.07.2024 22:29
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Bingöl'de madde bağımlısı bir kişinin sokakta rastgele bıçakla saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden biri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs, sokakta bıçakla rastgele saldırarak 2 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Erdal Çaparlar'ın (45) naaşı, yapılan işlemlerin ardından Said Nursi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Çaparlar, şehir mezarlığına defnedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika

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