Bingöl'de çalıntı araçlar ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de çalıntı araçlar ele geçirildi

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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 7 çalıntı araç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Bingöl'de 7 çalıntı araç bulundu ve muhafaza altına alındı.

18.05.2024 09:38
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Bingöl'de çalıntı araçlar ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 7 çalıntı araç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, çalıntı araçlar üzerine bir çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Bingöl'de 7 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar ekiplerce muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl\'de çalıntı araçlar ele geçirildi
Kaynak: İHA

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