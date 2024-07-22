Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'ün Yelesen köyü ve merkez ilçesi Ekinyolu'nda çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İlk yangın Ekinyolu'nda çıktı ve vatandaşlar tarafından itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İkinci yangın ise Yelesen köyünde çıktı ve vatandaşlar hem müdahale etti hem de durumu yetkililere bildirdi. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınların çıkış sebebi ise inceleniyor.

22.07.2024 20:45
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Bingöl'ün Yelesen köyü ve merkez ilçesi Ekinyolu'nda çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın merkez ilçe Ekinyolu'nda ormanlık alanda çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İkinci yangın ise, Yelesen köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangınlar, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangınların çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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