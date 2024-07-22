Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

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Bingöl'ün Yelesen köyü ve merkez ilçesi Ekinyolu'nda çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İlk olay merkez ilçe Ekinyolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme ekiplerine bildirdi. İkinci olay ise, Yelesen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangınlar, Bingöl Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 22:13
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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Yelesen köyü ve merkez ilçesi Ekinyolu'da çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

İlk olay merkez ilçe Ekinyolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme ekiplerine bildirdi. İkinci olay ise, Yelesen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangınlar, Bingöl Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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