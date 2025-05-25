Bingöl\'de Esrar Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 1,90 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL