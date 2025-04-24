Bingöl\'de Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma ve bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahıs ile kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisinin olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL