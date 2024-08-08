Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kadın, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kadın, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

08.08.2024 22:41
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kadın, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kadın, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Solhan ilçesi Gençtavus köyünde ikamet eden Fahriye Barlı, dağlık arazide hayvan otlattığı esnada dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma yuvarlanmıştır. Ailesinin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve 112 sağlık ekiplerince yaralı kadını kurtarmak amacıyla çalışma başlatılmış ve olay yerine intikal edilmiştir. Olay yerine gelen ekipler, kadına ulaşmak ve onu güvenli bir şekilde bölgeden tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler zorlu arazide kalan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya müteakip Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopter talep etti. Vücudunda ve başında ağır yaralar bulunan Fahriye Barlı, başarılı bir kurtarma operasyonu ile Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle olay yerinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

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