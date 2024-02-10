Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı

Bingöl\'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda hırsızlık suçundan aranan M.A ve E.E isimli şahıslar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

10.02.2024 09:21
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Bingöl'de jandarma ekiplerince, hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyetler neticesinde Hırsızlık suçundan cezası bulunan M.A ve E.E isimli şahıslar ile Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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