Bingöl\'de İşletmeler ve Okul Servisleri Denetlendi

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Bingöl'de ekipler tarafından işletmelerde ve okul servislerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için işletmelerin hijyen ve yasal uygunlukları ile okul servis araçlarının güvenli ve kurallara uygun taşımacılık kapsamında denetimler gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği ve halkımızın huzuru için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi. - BİNGÖL