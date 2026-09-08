Bingöl'de jandarmanın operasyonlarında 5 bin 176 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de jandarmanın operasyonlarında 5 bin 176 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl\'de jandarmanın operasyonlarında 5 bin 176 kök kenevir ele geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 29 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 5 bin 176 kök kenevir, 430 gram esrar, silahlar ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 5 bin 176 kök kenevir ile çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 29 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 5 bin 176 kök kenevir/skunk bitkisi, 430 gram esrar, 20 litre etil alkol, 8 litre alkollü içki, 104 kilogram tütün, 5 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 5 av tüfeği, 12 şarjör ve 560 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Söz konusu olaylarda 37 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 Suriye ve 3 Afganistan uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak toplam 140 bin 149 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de jandarmanın operasyonlarında 5 bin 176 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de jandarmanın operasyonlarında 5 bin 176 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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