Bingöl'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Bingöl\'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Dur ihtarına uymayan sürücü 32 bin lira ceza aldı, motosikleti trafikten men edildi.

01.11.2024 10:58
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Bingöl'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kıskıvrak yakalandı. 5 ayrı suçtan ceza kesilen şahsın motoru trafikten men edildi.

Olay, Bingöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin plakasız motoru durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan motosikletli, bölgeden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilli aracı plakasız kullanmak, bölünmüş yollarda ters yönde kullanma, dur ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 32 bin 529 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika

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