Bingöl\'de Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 8 yıl hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda kasten öldürme suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL