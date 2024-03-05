Bingöl'de kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan, seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrilen ağaç sonucu yaralandı. Adnan Ersan'ın ayağı kırılırken, oğlunun durumu iyi.
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