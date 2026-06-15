Bingöl\'de Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrasına gelen 33 yaşındaki Vedat Karabulut, akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek amacıyla Sarım Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Karabulut gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, debisi yüksek ve akıntının yoğun olduğu Sarım Çayı'nda hem su üstünde hem de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL