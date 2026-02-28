Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Kurudere mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?