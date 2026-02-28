Bingöl'de Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Bingöl'de Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bingöl\'de Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
28.02.2026 17:34
Bingöl-Elazığ karayolunda otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Kurudere mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

