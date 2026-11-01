Bingöl'de kontrolden çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de kontrolden çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Bingöl\'de kontrolden çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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Bingöl'de Ekinyolu mevkiinde hafif ticari aracın takla atıp yoldan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de hafif ticari aracın takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaBingölGüncelSon Dakika

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