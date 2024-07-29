Bingöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Solhan Karayolu'nda meydana geldi. Muhittin T. idaresindeki 12 AAD 541 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 3 kişi, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL