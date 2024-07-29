Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Solhan Karayolu'nda meydana geldi. Muhittin T. idaresindeki 12 AAD 541 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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