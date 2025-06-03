Bingöl'de Kurban Bayramı'nda 1565 Güvenlik Görevlisi

Bingöl'de Kurban Bayramı tatili boyunca polis ve jandarma olmak üzere bin 565 personelin görev yapacağı bildirildi.

Bingöl'de Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bu çerçevede trafik hizmetlerinde 180, asayiş ve diğer görevlerde 798 personel olmak üzere toplam 978 personelin görev alacağı bildirildi. Ayrıca motorize ekipler kapsamında, 43 trafik ekibi ile 115 personel, 107 asayiş ve diğer ekiplerde 472 personel olmak üzere toplam 150 motorize ekipte 587 personelin görevini ifa edeceği aktarıldı.

Öte yandan, 11 dron ve 21 detektör köpeğin denetimlerde aktif olarak görev yapacağı öğrenildi. - BİNGÖL