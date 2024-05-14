Bingöl'de Nisan Ayında 110 Trafik Kazası Meydana Geldi - Son Dakika
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Bingöl'de Nisan Ayında 110 Trafik Kazası Meydana Geldi

Bingöl\'de Nisan Ayında 110 Trafik Kazası Meydana Geldi

Bingöl'de nisan ayında meydana gelen trafik kazaları istatistikleri açıklandı. 110 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı. Bingöl'de 4 ayda ise toplamda 340 trafik kazası meydana geldi, 6 kişi hayatını kaybetti, 386 kişi yaralandı.

14.05.2024 11:40
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Bingöl'de nisan ayında 110 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayı içinde meydana gelen karayolu trafik kazaları istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de nisan ayında ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısının 75, maddi hasarlı kaza sayısının 35 olduğu belirtildi. Toplamda 110 kazanın meydana geldiği Bingöl'de 1 kişi hayatını kaybederken, 131 kişi de yaralandı.

Yine paylaşılan istatistiklere göre, Bingöl'de 4 ay içinde toplamda 340 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 6 kişi hayatını kaybetti, 386 kişi yaralandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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