Bingöl'de bulunan pansiyonlu okullarda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Bingöl'de yangın ve tahliye tatbikatları devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı ve MEB AKUB lideri koordinesinde Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu ve Karşıyaka Anadolu Lisesi Ayşe Özyeğin Kız Öğrenci Pansiyonunda yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, pansiyonlu okullarda düzenlenen yangın ve tahliye tatbikatlarına katılarak bilgi aldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Öğrenci Pansiyonlarında Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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