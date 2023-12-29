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Bingöl'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bingöl'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Genç ilçesinde İngilizce öğretmeni olan Mehmet Selçuk Tulgar, halı sahada maç oynarken kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılan Tulgar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesi Mersin'e gönderilecek.

Bingöl\'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 22:43,
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Bingöl'ün Genç ilçesinde halı sahada maç oynadığı sırada kalp krizi geçiren bir öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar (34), arkadaşları ile birlikte maç yapmak için halı sahaya geldi. Maç esnasında yere yığılan Tulgar'a arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tulgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesinin yapılacak olan işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Mehmet Selçuk, Bingöl, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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