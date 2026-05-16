Bingöl\'de Organize Suç Operasyonu: 30 Gözaltı

Bingöl merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, toplam tutuklu sayısı 18'e ulaştı.

Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Bingöl ve Genç ilçesinde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgütün silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı, Genç ilçesinden ağına düşürdüğü gençleri İstanbul'a götürerek uyuşturucu satışında kullandığı tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin, emirleri yerine getirmeyen şahısları kaçırarak hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, nitelikli cinsel saldırıda bulundukları ve suçtan elde edilen gelirleri paravan iş yerleri üzerinden akladıkları belirlendi.

13 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 adet AK-47 tüfeği, 5 adet AK-47 şarjörü, 1 adet seyyar dipçik, 166 adet fişek, 3 adet tabanca ve şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 2 adet balistik yelek, 1 kilo 979 gram kokain, çeşitli miktarlarda esrar ve skunk maddesi ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonların önceki aşamalarında 11 şüpheli tutuklandı.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen toplam 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bingöl merkezli 4 ilde 12 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 11 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. - BİNGÖL