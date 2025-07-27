Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere birçok personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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