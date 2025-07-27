Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere birçok personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL