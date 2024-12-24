Bingöl'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle devrilen otobüste 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

24.12.2024 07:06
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Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, kaza neticesinde 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli- Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü saat 00.20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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