Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına dair görüntüler ortaya çıktı.
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır karayolu Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı. Şırnak'tan Trabzon'a gidecek olan otobüsün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Otobüs Kazası: 5 Ölü, 38 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?