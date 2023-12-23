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Bingöl'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl\'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı
23.12.2023 - 21:04,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştığın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede sürücüleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı - Son Dakika
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