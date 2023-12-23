Bingöl\'de otobüs-tır çarpışması: 8 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştığın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede sürücüleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL