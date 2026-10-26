Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 ACH 492 plakalı otomobil ile 12 AAH 816 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: İHA
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