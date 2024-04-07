Bingöl\'de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne Havsa'da 1 Milyon 735 Bin Makaron ve 107 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, bir evde yapılan aramada 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca, aramada 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu da bulundu. Şüpheli M.G. gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.