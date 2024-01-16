Bingöl\'de Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Bingöl'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Genç karayolu Çayağzı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADH 770 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL