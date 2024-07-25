Bingöl'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Solhan ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Mehmet Tekin'e çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BİNGÖL