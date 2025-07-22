Bingöl\'de Park Halindeki Araç Yandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki araç alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak'ta yaşandı. Park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL