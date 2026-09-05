Bingöl\'de polis operasyonunda 43 şüpheli yakalandı, 2\'si tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 43 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 bin 972,92 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 adet fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan 43 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, 33 kişi serbest bırakıldı.