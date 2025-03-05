Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İlçe Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Ge geçirildi - Son Dakika
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