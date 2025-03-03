Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ve ilçe ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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