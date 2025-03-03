Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bingöl\'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Genç ilçesinde yapılan uygulamada 1 tabanca, 1 şarjör ve 12 fişek bulundu. Bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

03.03.2025 12:23
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Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ve ilçe ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Genç, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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