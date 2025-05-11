Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliğimize bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs hakkında adli iş ve işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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